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  4. ADANA'DA DEPREM! 26 Nisan 2023 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı: 4.1 ile sallandı

ADANA'DA DEPREM! 26 Nisan 2023 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı: 4.1 ile sallandı

26.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da deprem meydana geldiği aktarıldı. Yapılan açıklama sonrası Adana başta olmak üzere sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Birçok kişi internette, "26 Nisan 2023 deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, 26 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

ADANA'DA DEPREM! 26 Nisan 2023 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı: 4.1 ile sallandı

Adana'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesinde depremin merak üssü Adana Saimbeyli olarak açıklandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan 'deprem' açıklaması...

ADANA'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Adana'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 07.48 sıralarında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Saimbeyli.

Depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.


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