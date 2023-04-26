ADANA'DA DEPREM! 26 Nisan 2023 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı: 4.1 ile sallandı

Adana'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesinde depremin merak üssü Adana Saimbeyli olarak açıklandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan 'deprem' açıklaması...

ADANA'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Adana'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 07.48 sıralarında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Saimbeyli.

Depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.



