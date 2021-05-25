HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da dereye düşen TIR'ın sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Adana'da dereye düşen TIR'ın sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

25.05.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, Sarıçam Deresi'ne düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR sürücüsü İsmail I.'yı dereden halat yardımıyla kurtardı. İsmail I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da dereye düşen TIR'ın sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza, 03.30'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarında meydana geldi. Karataş'tan şehir merkezi istikametine gitmekte olan İsmail I. İdaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra Sarıçam Deresi'ne düştü. TIR'ın dereye düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce halat ve merdiven yardımıyla dereden çıkartılan İsmail I. bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

d7954973-a9ef-46bc-af26-ab69805e69ce

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
Her yeri kapladı! Artık balıklar kıyıya vuruyorHer yeri kapladı! Artık balıklar kıyıya vuruyor
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

En Çok Okunan Haberler

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.