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Adana'da feci kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 07:06 | Son Güncelleme

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit Can A. ve yolcu konumundaki Hasan Basri A., yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan mahalle bekçileri ve polisler, devrilen motosikletin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana'da feci kaza: 2 yaralı

Olay, saat 02.30 sıralarında Mahir Alp Boydak Bulvarı Demir Köprü yakınlarında meydana geldi. Yiğit Can A. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarpıp, devrildi.

Kazada, sürücü Yiğit Can A. ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Hasan Basri A. ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralı sürücü, çağrılan ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan polis ve mahalle bekçileri, devrilen motosikletin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polis, kaza ve ele geçirilen ruhsatsız tabancayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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