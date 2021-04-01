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  4. Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip takla attı: 4 yaralı

Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip takla attı: 4 yaralı

01.04.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağacı devirip, takla attı. Kazada sürücü Özgür A. ile yanındaki 3 arkadaşı yaralandı. Kaza yapan otomobilde alkol şişelerinin olması dikkat çekti.

Adana'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip takla attı: 4 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda yaşandı. Özgür A. idaresindeki otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce kaldırımdaki ağaca çarparak deviren otomobil ardından takla attı. Devriye gezen mahalle bekçilerinin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Özgür A. ve yanındaki 3 arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye sevk edildi. Bu sırada basın mensuplarının görüntü aldığı fark eden Özgür A., yaralı arkadaşlarını ve kendi durumunu unutup, tepki gösterdi.

Öte yandan, kaza sonrası olay yeri ve otomobilde yapılan incelemeler sırasında otomobildeki bira şişeleri dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

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