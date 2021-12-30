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Adana'da garsonu kurşun yağmuruna tuttu, ifadesi ortaya çıktı: Yengemle ilişkisi vardı, ben de vurdum

30.12.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kebapçıda çalışan bir garsonu omuz ve başından tabancayla vuran Enes Yıldız adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay gününü anlatan Yıldız savunmasında “Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum'' dedi.

Adana'da garsonu kurşun yağmuruna tuttu, ifadesi ortaya çıktı: Yengemle ilişkisi vardı, ben de vurdum

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı’nda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde husumetli olduğu Enes Yıldız'ın tabancalı saldırısına uğradı. Çelik, canını kurtarmak için restoranın içine kaçıp, masanın altına saklandı. İçeri giren Yıldız, tabancayı Çelik’e doğrultup peş peşe ateş etti. Çelik, başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, kaçmaya çalışan Enes Y. çalışanlarca yakalanıp dövüldü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Enes Yıldız ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

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YENGESİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Çeşitli suçlardan 7 kaydının bulunduğu öğrenilen Enes Yıldız'ın ifadesinde, “Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum” dediği belirtildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören Çelik’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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