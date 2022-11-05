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Adana'da halaydan kovuldular, akrabalarını çağırıp sokak düğününü kana bulandılar! 1 ölü

05.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda halay kavgası yaşandı. Yaşanan korkunç durumda 1 kişi ölürken bir kişi de hastanelik oldu. Kurşunların hedefi olan Galip Düz, iddiaya göre halay çeken A.S. ve kuzeni M.S.’yi yabancı oldukları için düğünden kovdu. Tartışmanın ardından kuzenler düğün yerine akrabalarını çağırdı. Gelen D.D., tabanca ile kalabalığa peş peşe ateş açarken Galip Düz'ü öldürdü. Oğlunu ise yaraladı. D.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da halaydan kovuldular, akrabalarını çağırıp sokak düğününü kana bulandılar! 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Adana'nınYüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Galip Düz (53), oğlu Mehmet Düz (28) ile birlikte akrabalarının sokak düğününe katıldı. Galip Düz, halay çeken A.S. (17) ile kuzeni M.S.’yi (15) yabancı oldukları için düğünden kovdu. Kuzenler karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı. Sokaktan ayrılan A.S. ile M.S.’nin telefonla aradıkları akrabaları D.D.'Yİ (24), düğüne çağırdı. D.D., belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa peş peşe ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Galip ile oğlu Mehmet Düz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

adana

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Oğlu Mehmet Düz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yakaladı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S. ile M.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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