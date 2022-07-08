HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da hareketli anlar! Komşusunun evini yakan kadın, kendini de yakmak istedi

Adana'da hareketli anlar! Komşusunun evini yakan kadın, kendini de yakmak istedi

08.07.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, karşı komşusuyla tartışan bir kadın jel döktüğü evi ateşe verdi. Ardından kendi evine kaçan kadın, ekiplerin geldiğini görünce kendini de yakmak istedi. Özel harekat polisinin koçbaşıyla kapıyı kırıp girdiği evde etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı.

Adana'da hareketli anlar! Komşusunun evini yakan kadın, kendini de yakmak istedi

Hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Meryem B. (39), karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı.

JEL DÖKÜP EVİ ATEŞE VERDİ

Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.’nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

548aee5c-c96f-4607-8400-09be9876bd63

KENDİSİNİ DE YAKACAĞINI SÖYLEDİ

Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı. Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

331d1b29-0878-4316-99e2-2d20d9b6a635

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni gelişme! Erdal Acar tutuklandıYeni gelişme! Erdal Acar tutuklandı
Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı varPazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacakŞehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.