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  4. Adana'da hareketli gece: 5 kilometre kaçtı, yakalanınca da 'Korktuk' dedi

Adana'da hareketli gece: 5 kilometre kaçtı, yakalanınca da 'Korktuk' dedi

04.02.2021 07:08 | Son Güncelleme:
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Adana'da hareketli gece: 5 kilometre kaçtı, yakalanınca da 'Korktuk' dedi

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yanındaki iki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Otomobil sürücüsü İsmail D. (29), kendisinin ve yanındaki arkadaşlarının panik yapıp, korkunca kaçtıklarını söyledi. Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve iki arkadaşına cezai işlem uygulandı.

Saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 AFT 674 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucunda ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, 5 klimotrelik kovalamacanın sonunda otomobili 53019 Sokak'ta durdurdu.

Polis, isminin İsmail D. olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ile yanındaki iki arkadaşını araçtan indirip, arama yaptı. 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Hastaneye gitmek için yola çıktıklarını öne süren otomobil sürücü İsmail D., kendisinin ve yanındaki arkadaşlarının korkup, panik yaptığı için kaçtıklarını söyledi. İsmail D'nin iki arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, kendisine ise hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, hem de dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası kesildi.

(DHA)

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