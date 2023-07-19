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Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca... Klimanın mucidinin anısına tatlı dağıttılar! Fotoğrafıyla birlikte pankart astılar

19.07.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana’da bir grup vatandaş, klimanın icat edilişinin 121’inci yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıttı. Carrier için dua edenlerden Mehmet Saygın, “Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, uyuyamazdık” dedi.

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca... Klimanın mucidinin anısına tatlı dağıttılar! Fotoğrafıyla birlikte pankart astılar

Afrika ve Basra sıcak hava ataklarının ardından üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği günlerde Adana’da gölgede 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Yaz ayını bölgedeki serin yaylalarda veya yazlıklarda geçirme imkanı olanlar kentten ayrıldı. İmkanı olmayanlar ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak ev ve iş yerlerindeki klimalar sayesinde serinliyor.

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KLİMANIN MUCİDİNİ ANMAK İÇİN KAYMAKLI KADAYIF DAĞITTILAR

Bir grup vatandaş, 17 Temmuz 1902 yılında icat edilen klimanın Amerikalı mucidi mühendis Willis Haviland Carrier’i anmak için Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı’nda bölgedekilere kaymaklı kadayıf dağıttı.

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Carrier'in fotoğrafının bulunduğu pankartı görüp, klimanın icadının 121’inci yılında ünlü mucide dua eden edenler, dünyanın en önemli buluşlarından birine imza attığını söyledi.

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"KLİMA OLMASAYDI ÇOK SIKINTI YAŞARDIK"

Klimanın icadının adeta bir mucize olduğunu söyleyen Mehmet Saygın, “Özellikle Adana halkının gerçekten klimaya çok ihtiyacı var. Böyle bir icadı yaptığı için Allah kendisinden razı olsun. Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, yatamazdık, uyuyamazdık” dedi.

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Saygın, tatlı dağıtan vatandaşlara da teşekkür etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana klima

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