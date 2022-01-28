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Adana'da ilginç olay! Kaza yaptığı otomobilde uyuyakaldı

28.01.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Adana'da yaşandı. Otomobiliyle kaza yapan bir kişi, aracın içinde uyuyakaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu, aracın kapısı açıldı ve sürücü uyandırıldı.

Adana'da ilginç olay! Kaza yaptığı otomobilde uyuyakaldı

Adana'da meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda bir sürücü, kaza yaptığı aracın içinde uyuyakaldı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda, kaza yapan refüjdeki otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan kişiye seslendi.

Araçtaki kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat yardımıyla otomobilin arka kapsını ardından da ön kapısını açtı.

Otomobilde uyuduğu tespit edilen 19 yaşındaki Veli Can K. ekiplerce uyandırılarak aracın dışına çıkartıldı.

Kazada yaralanmadığı belirlenen Veli Can K. işlemler sırasında yeniden otomobile binerek bir süre daha uyudu.

Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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