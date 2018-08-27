Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Olay, Seyhan Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Esmer Mihmat, bir anda suyun içerisine atladı.
ONU GÖREN VATANDAŞ NEHRE ATLADI
Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının suda olduğunu gören vatandaş nehrin içerisine atladı.
POLİSİN ELİNİ BIRAKMADI
İsmi öğrenilemeyen vatandaş suda yaşam savaşı veren Mihmat’ı kurtardı. Ölümden son anda dönen Mihmat, ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tuttu.
Daha sonra Mihmat tedavisi yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. (İHA)
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