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Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

Adana’da Seyhan Nehrine atlayarak intihar eden kadın bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Kadın daha sonra ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tutması dikkat çekti.

Olay, Seyhan Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Esmer Mihmat, bir anda suyun içerisine atladı.

ONU GÖREN VATANDAŞ NEHRE ATLADI

Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının suda olduğunu gören vatandaş nehrin içerisine atladı.

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POLİSİN ELİNİ BIRAKMADI

İsmi öğrenilemeyen vatandaş suda yaşam savaşı veren Mihmat’ı kurtardı. Ölümden son anda dönen Mihmat, ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tuttu.

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Daha sonra Mihmat tedavisi yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana kadın intihar Seyhan Nehri

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