HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da kanlı pusu! Otomobilden iner inmez Turan Rigan'a kurşun yağdırdılar

Adana'da kanlı pusu! Otomobilden iner inmez Turan Rigan'a kurşun yağdırdılar

21.12.2023 06:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Turan Rigan, evinin önüne park ettiği otomobilinden inerken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçti.

Adana'da kanlı pusu! Otomobilden iner inmez Turan Rigan'a kurşun yağdırdılar

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi 58 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne park ettiği otomobilinden inen Turan Rigan, kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı.

evinin-onunde-ugradigi-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti_4071_dhaphoto1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyup dışarı çıkan ve Rigan'ı yerde yaralı halde gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

evinin-onunde-ugradigi-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti_4071_dhaphoto4

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rigan'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapıcıoğlu'ndan dikkat çeken sözlerYapıcıoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Valilik açıkladı! O ilde 18.00'e kadar yasaklandıValilik açıkladı! O ilde 18.00'e kadar yasaklandı
Otoparktaki onlarca araca aynı şeyi yaptılar! "1,5 saat sonra bu haldeydi"Otoparktaki onlarca araca aynı şeyi yaptılar! "1,5 saat sonra bu haldeydi"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
En Çok Okunan Haberler
Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı: Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı: Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

Otoparktaki onlarca araca aynı şeyi yaptılar! "1,5 saat sonra bu haldeydi"

Otoparktaki onlarca araca aynı şeyi yaptılar! "1,5 saat sonra bu haldeydi"

Yasak aşk cinayetini canlı yayında itiraf etmişti! Tüyler ürperten detay

Yasak aşk cinayetini canlı yayında itiraf etmişti! Tüyler ürperten detay

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.