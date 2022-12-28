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Adana'da korku dolu anlar! Karısı ve kızını önce kaçırmaya çalıştı sonra rehin aldı

28.12.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir uzman çavuş, boşanma aşamasındaki karısını ve kızını kaçırdı. Saldırgan bu sırada polise yakalanınca da ailesini rehin aldı. Daha sonra elindeki tabancayla çevredeki bir mağazaya giren C.D., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Adana'da korku dolu anlar! Karısı ve kızını önce kaçırmaya çalıştı sonra rehin aldı

Çocuklarını görme bahanesiyle gelen uzman çavuş C.D., "Polise bir şey söylemeyeceksin" diye tehdit ettiği karısı, 2 yaşındaki kızı ve eşinin akrabasını kaçırma girişiminde bulunup, ekiplerin müdahalesi sonrası rehin aldı.

MAĞAZADAKİLERİ DE TEHDİT ETTİ

Olay, 24 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Tokat'ta görevli uzman çavuş C.D., boşanma aşamasındaki eşi F.D., 2 yaşındaki kızı ve eşinin akrabasını tabancayla rehin aldı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı C.D., rehineleri bırakıp kaçtı. Elindeki tabancayla bulvardaki bebek giyim mağazasına giren C.D., müşteri ve çalışanları da tehdit etti. Polis ekiplerinin mağazanın etrafını sardığını gören C.D., silahı başına dayayıp dükkandan kaçmaya çalıştı. Polis, etkisiz hale getirdiği C.D.'yi gözaltına aldı.

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AİLE ŞÜPHELENİP İHBAR ETMİŞ

Emniyete götürülen C.D.'nin, 2 çocuğunu görme bahanesiyle kente geldiği, daha sonra da eşi F.D.'yi tabancasıyla tehdit edip, memleketi Manisa'ya kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. F.D.'nin ailesinin durumdan şüphelenip, polise ihbarda bulunmasıyla ekiplerin harekete geçtiği, olayın yaşandığı bulvarda C.D.'nin otomobilinin durdurulduğu öğrenildi. Eşini tehdit edip, "Polise bir şey söylemeyeceksin" dediği belirtilen C.D.'nin, ekiplerin müdahalesi sonrası yanındakileri rehin aldığı belirtildi.

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TUTUKLANDI

İfadesinde, şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı aldıklarını anlatan F.D., "Ailemin yanına döndükten sonra da telefonla aramaya devam etti. Çocukları görmek istediğini söyleyip, yanımıza geldi. İyi niyetli davranıp, çocukları gösterdim. Sonra beni Manisa'ya götürmek istedi. Olumsuz yanıt verince, beni zorla evden çıkardı" dedi.

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C.D. ise ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Gözüm karardı. Çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Duman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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(DHA)

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Adana rehine

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