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Adana'da korkunç cinayet! 17 yaşındaki kardeşine 'Babamı vur' dedi, geriye 'Anam babam yüreğim' yazılı fotoğraf kaldı

22.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşinden ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki çiftin çocukları dehşet saçtı. Ağabeyinin talimatıyla babasını vuran 17 yaşındaki M.A.A., ''Babam annemi rahatsız ediyor, hakkımız olan kiradan bize vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu'' derken, şüphelilerin 4’ü de tutuklandı. Cinayette tetiği çeken M.A.A.’nın annesiyle çektirdiği ve üzerine “anam babam yüreğim” yazdığı sosyal medyadaki fotoğrafı kaldı.

Adana'da korkunç cinayet! 17 yaşındaki kardeşine 'Babamı vur' dedi, geriye 'Anam babam yüreğim' yazılı fotoğraf kaldı

Olay, 17 Mart’ta Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, L.A. kocası Mustafa Alto’dan şiddet gördüğünü öne sürerek boşanmaya karar verip ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A. (17) ise babaları Mustafa Alto ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.’yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa Alto’yla buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Alto, çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine Kadir A’da elindeki tabancayla havaya ateş edip kardeşi M.A.A.’ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle Alto’yu bacağından vurdu.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan baba, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralı baba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden baba , buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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''ANAM BABAM YÜREĞİM'' YAZILI FOTOĞRAF KALDI

Olaya karışan kardeşler Kemal, Kadir ve M.A.A. İle kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı. Babasını öldüren M.A.A.’nın Çocuk Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde “Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım” dediği öğrenildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4’ü de tutuklanırken geriye M.A.A.’nın annesiyle çektirdiği ve üzerine “anam babam yüreğim” yazdığı sosyal medyadaki fotoğrafı kaldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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