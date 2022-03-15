HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da korkunç olay! 24 yaşındaki Hilal'i platonik aşığı kaçırdı

Adana'da korkunç olay! 24 yaşındaki Hilal'i platonik aşığı kaçırdı

15.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir ilkokulda çalışan 24 yaşındaki Hilal tabanca çekilerek zorla kaçırıldı. Şahıs okulun bahçesinde iki el havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. Platonik aşkı tarafından kaçırılan genç kadını gören kişiler hemen polise verirken söz konusu duruma okulun bahçesinde yaşayan öğrenciler de şahit oldu.

Adana'da korkunç olay! 24 yaşındaki Hilal'i platonik aşığı kaçırdı

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokuluna geldi. Mesaisine başlayan Hilal İ.’nin çalıştığı okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi. İçinden inen ve Hilal İ.’ye platonik aşık olduğu öne sürülen E.A. okula girerek genç kızı kaçırmak istedi.

Screenshot_18

KAÇMAK İSTEDİ AMA ZORLA KAÇIRILDI

Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine E.A., Hilal İ.’yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı. Şahıs okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. Platonik aşık kendilerini bekleyen arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi kaçırdı. Bütün bu olanlara okulun bahçesinde top oynayan öğrenciler de şahit oldu.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Screenshot_19

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersinli aile evlatları Cuma Ali'yi arıyor! Annesine son sözü...Mersinli aile evlatları Cuma Ali'yi arıyor! Annesine son sözü...
Adıyaman'da deprem! Çevre iller de hissettiAdıyaman'da deprem! Çevre iller de hissetti
Sağlıkta yeni düzenleme!Sağlıkta yeni düzenleme!
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.