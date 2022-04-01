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Adana'da korkunç olay! 'İntihar edeceğim' deyip evden çıktı, bu halde bulundu

01.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşinin iddiaya göre ilgi göstermemesi ve değersiz hissettirmesi nedeniyle, ilaç içip intihara kalkışan 38 yaşındaki Z.A., aracı içinde baygın halde bulundu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, Z.A.'nın evden ayrılırken eşi M.A.'ya intihar edeceğini söylediği belirtildi.

Adana'da korkunç olay! 'İntihar edeceğim' deyip evden çıktı, bu halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Adana merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ilgi göstermediği ve değersiz hissettiğini söylediği eşi M.A. (40) ile tartışan Z.A. (38), sabah saatlerinde lüks cipine binip evden ayrıldı. Daha sonra eşini telefonla arayan Z.A., intihar edeceğini söyledi. M.A. eşini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

EŞİNİ ARAYIP İLAÇ İÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

Daha sonra yeniden eşini arayan Z.A., yüksek dozda ilaç içtiğini ve Çatalan Batı Köprüsü’nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine komşusunun otomobilini alan M.A., polis ekiplerini arayıp eşinin söylediği yere gitti. Kapıları kilitli cipin içindeki eşinin baygın olduğunu gören M.A., konumunu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camını kırıp kadını araçtan çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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Z.A. ile eşi M.A.’nın bir süredir sürekli tartıştıkları öğrenildi. Z.A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Adana
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