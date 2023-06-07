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Adana'da korkunç olay! Öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

07.06.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gece yarısı bir erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olan Gökhan Şahin, kimliği belirsiz iki kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Şahin, hastanede hayatını kaybetti. Polis olay sonrası yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybettiren saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da korkunç olay! Öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde meydana geldi. Yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, kimliği belirsiz iki kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Şahin, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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HER YERDE ARANIYORLAR

Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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