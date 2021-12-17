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Adana'da Kumsal bebeğin kahreden ölümü! ''Hiçbir şey olmaz'' diyerek taburcu ettiler

17.12.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kusma ve ishal şikayetiyle özel bir tıp merkezine kaldırılan 1 buçuk yaşındaki Kumsal bebek, iddiaya göre takılan serum sonucu fenalaştı ve aradan birkaç saat geçtikten sonra hayatını kaybetti. Baba Medet Dağtekin, ''Çocuğumda sadece ishal ve kusma vardı. Doktor ağzına bir çubuk kattı ve daha sonra serum yapıldı. Serumdan sonra çocuğumun rengi gitti ve mosmor oldu. Doktora ‘Hocam, çocuk ölecek’ dedim ama doktor da ‘Hiçbir şey olmaz’ diyerek taburcu etti'' şeklinde konuştu.

Adana'da Kumsal bebeğin kahreden ölümü! ''Hiçbir şey olmaz'' diyerek taburcu ettiler

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yaşayan Medet (26) ve Çağla (25) Dağtekin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Kumsal, 10 Aralık Cuma günü kusma ve ishal rahatsızlığı yaşadı. Aile, bunun üzerine kızlarını özel bir tıp merkezine götürdü. Burada tedavisi yapılan küçük kız, taburcu edildi. 11 Aralık Cumartesi akşamı tekrar rahatsızlanan Kumsal, yine aynı tıp merkezine götürüldü. Burada iddiaya göre küçük çocuğa serum takıldı. Serumun ardından fenalaşan küçük Kumsal, doktor tarafından taburcu edildi.

OTOPSİ YAPILDI

Aile eve geldiğinde ise küçük çocuğun morarmaya başladığını ve nefes alış verişinin değiştiğini 12 Aralık Pazar sabahı da evlatlarının hayatını kaybettiğini öne sürdü. Küçük çocuğun ölümü üzerine Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Minik Kumsal’ın cansız bedeni de Mutlu Mezarlığı’na defnedildi.

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''CANIMIZI YAKTILAR''

Baba Medet Dağtekin, “Çocuğumda sadece ishal ve kusma vardı. Doktor ağzına bir çubuk kattı ve daha sonra serum yapıldı. Hiçbir şekilde idrar ve kan testi yapılmadı. Serumdan sonra çocuğumun rengi gitti ve mosmor oldu. Doktora ‘Hocam, çocuk ölecek’ dedim ama doktor da ‘Hiçbir şey olmaz’ diyerek taburcu etti. Çocuk sabaha kadar hiç uyumadı ve sabah ben çocuğumun cenazesini aldım. Canımızı yaktılar. Evde vefat etti çocuğum. Buradan giderken hiçbir şeyi yoktu” diye konuştu.

Öte yandan Dağtekin, özel tıp merkezi sahibinin de kendilerine hak verdiğini ileri sürdü.

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HASTANEYE GİTTİKTEN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Anne Çağla Dağtekin ise kızının tıp merkezine gitmeden önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek, “Çocuğum sağlamdı. Hastaneye gittikten sonra kötülendi. Biz yandık, başkaları yanmasın” dedi.

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ÖZEL TIP MERKEZİ İDDİALARI REDDETTİ

Kumsal’ın babaannesi Türkan Dağtekin (57) ise şikayetçi olduklarını anlatarak, “Sabah oğlum telefon açtı ve kızının kötü olduğunu söyledi. Ben de geldim ama bir baktım ki torunum oğlumun kucağında can vermiş. Hiçbir şeyi yoktu. Biz bir şey istemiyoruz, bize yapıldı başkasına yapılmasın. Şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.
İHA muhabirinin ulaştığı özel tıp merkezi yetkilileriyse iddiaları kabul etmeyerek kamera kayıtları olduğunu, küçük kızın hastaneden herhangi bir rahatsızlığı olmadan çıktığını söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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