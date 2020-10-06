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Adana'da market soygunu! Dehşet anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Adana’da, yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen ve müşteri gibi girdiği markette yanındaki silahı çalışanlara doğrultup, 2 bin lira alan Ali Dikici (18), onlarca kamera görüntüsünü izleyen polis tarafından belirlenerek yakalandı. Silahlı soygun anı da iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana'da market soygunu! Dehşet anları kamerada

Olay, 2 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü cerrahi maskesiyle kapatan ve eldiven giyen şüpheli, girdiği markette dikkat çekmemek için raflardaki ürünleri incelemeye başladı. Daha sonra marketin kasa bölümüne gelen soyguncu, üzerinden taşıdığı kurusıkı tabancayı kasiyerlere doğrultarak, paraları vermelerini istedi. Bu sırada soygunu gören müşteriler, panik halde marketten dışarıya kaçmaya başladı. Kasiyerlerden yaklaşık 2 bin lira alan şüpheli, marketten koşarak kaçtı. Olayın ardından panik yaşayan ve ağlayan kasiyeri ise yine market çalışanları sakinleştirmeye çalıştı.

'DAHA ÖNCE DE SOYACAKTIM AMA KASİYER ERKEK OLUNCA VAZGEÇTİM'

İhbar üzerine bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış yönündeki onlarca güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden soyguncunun Ali Dikici olduğu tespit edilerek, aynı mahallede yaşayan ablasının evine gittiği belirlendi. Dikici'nin, ayrıca olay sırasında giydiği kıyafetleri ablasına yıkattığı ve eniştesinin kıyafetlerini giydiği de ortaya çıktı.

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Gözaltına alınan Dikici, emniyetteki ifadesinde, "Daha önce market soyacaktım ancak kasiyer erkek olunca vazgeçtim" dedi. Şüpheli işlemlerini ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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GASP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ali Dikici’nin market çalışanlarına silah doğrulttuğu ve paraları aldığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Soygun yaşandığını gören müşterilerin yaşadığı panik de görüntülerde yer aldı.

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