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Adana'da metil alkol zehirlenmesinden 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Mersin ve Niğde'de insanların hayatını kaybetmesine yol açan metil alkol zehirlenmesi, Adana'da bir can daha aldı.

Adana'da metil alkol zehirlenmesinden 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, önceki gün rahatsızlanan M.G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

9 KİŞİDEN 2'Sİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan M.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine başvuran 9 kişiden 2'si ölmüş, 7 kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mersin'de de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
metil alkol zehirlenmesi adana

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