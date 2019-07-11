Adana'da metil alkol zehirlenmesinden 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, önceki gün rahatsızlanan M.G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

9 KİŞİDEN 2'Sİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan M.G, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine başvuran 9 kişiden 2'si ölmüş, 7 kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Mersin'de de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

