Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Eylül Çarşamba günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kozan Caddesi'nde özel harekat servisi sabah saat 07.20 sıralarında üst geçidin altından geçtiği sırada bomba patlatılmış, 1'i polis 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ise hastaneye kaldırılıp durumları hafif olduğu için aynı gün taburcu edilmişti.

MLKP ÜYESİ ÇIKTILAR



Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hemen kriz masası kurarak terörle mücadele şube müdürlüğünde çalışan deneyimli amir ve polislerden özel ekip oluşturdu. Bu özel ekip 24 saat geçmeden yaklaşık 150 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, zanlıların terör örgütü MLKP üyesi aynı zamanda da terör olaylarından aranması olan Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu tespit etti.

BÜTÜN EŞYALAR İNCELEME ALTINA ALINDI



Polis yaptığı çalışmalar sonucunda zanlıların patlamanın olduğu yere yakın PTT Evleri Mahallesi'nde hücre evi kiraladıklarını da belirledi. Hücre evinin belirlenmesi sonucu eve baskın yapan ekipler, evde kimseyi bulamadı. Polis evdeki bütün eşyaları inceleme altına aldı. Evde bulunan televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, iki çekyat, fırın ve elektrikli süpürge, kapı ile pencerelerde parmak izi çalışması yapıldı. Teröristlerden geriye bozuk paralarının da kaldığı görüldü.