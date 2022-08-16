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  4. Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16.08.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Polis ekipleri, adreslerde arama yaptı.

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7 GÖZALTI

Gözaltına alınan 7 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ
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