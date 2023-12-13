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  4. Adana'da Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı! Defalarca ateş açtı

Adana'da Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı! Defalarca ateş açtı

13.12.2023 22:34 | Son Güncelleme:
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Adana’da kahve zinciri Starbucks’a silahlı saldırı düzenlendi. Müşteriler içeride bulunduğu sırada Starbucks şubesine gelen bir kişi, iddiaya göre “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. İş yerini de yerle eden bir eden saldırgan, tesadüfen bölgeden geçen sivil polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adana'da Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı! Defalarca ateş açtı

İsrail'i protesto etmek için kahve zinciri markalara ve orada oturan vatandaşlara yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Saldırı, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta meydana geldi.

DEFALARCA ATEŞ AÇTI!

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. O sırada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı olan alanlara saklandı.

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Şüpheli şahıs daha sonra içeri girerek iş yerindeki tüm eşyaları dağıttı.

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TESADÜFEN GEÇEN SİVİL POLİS YAKALADI

Bölgeden geçen sivil bir polis, hemen müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra çok sayıda poliste olay yerine geldi. İçeride bulunan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edildi. (İHA)

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Starbucks Adana
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