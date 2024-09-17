Adana'da tedavi süresi uzaması nedeniyle diş kliniğine pompalı tüfekle saldırdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan diş tedavi kliniğine, gece saatlerinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda, kliniğin pencerelerine ve duvarlarına çok sayıda saçma isabet etti. Kliniğin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 2 şüpheli motosikletle olay yerine geldikten sonra sürücünün arkasındaki zanlı pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipler, saldırıyı motosikletle olay yerine gelen 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

KAÇMAK İÇİN ARKADAŞI YARDIM ETTİ

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayda silahı kullandığını belirlenen diş kliniği hastası Orhan A. (22) ve kendisini motosikletle olay yerine getirip daha sonra kaçmasını sağladığını tespit edilen arkadaşı Muhammed Can K'yi (21) ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

TEDAVİ SÜRECİNİN UZAMASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Olaydan bir süre önce klinikte tedavi gördüğü öğrenilen Orhan A'nın ifadesinde, tedavi sürecinin uzaması nedeniyle, sinirlenerek saldırıyı gerçekleştirdiği söylediği iddia edildi.

Şüpheliler Orhan A. ve Muhammed Can K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır