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Adana'da termometreler 48 dereceyi gösterdi! Cadde ve sokaklar bomboş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Türkiye'yi hafta sonu etkisi altına alan Basra Alçak Basıncı etkisiyle, Adana'da termometreler güneş altında 48 dereceyi gösterdi. Çok sayıda vatandaşın yayla ve deniz bölgelerine gitmeleri, kalanların ise evlerinden çıkmamaları nedeniyle normalde işlek olan cadde ve sokaklar, hayalet kenti andırdı.

Adana'da termometreler 48 dereceyi gösterdi! Cadde ve sokaklar bomboş

Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle tüm yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Adana'da sıcaklık 41 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 48 dereceyi gösterdi. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle çok sayıda vatandaş yayla ve deniz bölgelerine giderken, pek çoğu da evlerinden çıkmamayı tercih etti. Kentin en işlek caddelerinden Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği azalınca, bölge hayalet kente döndü. Dışarı çıkmak zorunla kalan vatandaşlar da park ve bahçelerde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

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'ADETA YANIYORUZ'

Uzun süredir ilk kez böyle bir sıcakla karşılaştığını belirten Duygu Yılmaz, "Bu, sıcak değil, bu başka bir şey. Adeta yanıyoruz, kavruluyoruz. Geçen hafta Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını da bu etkiyi artırmış olabilir" dedi.

'KLİMALAR BİLE BU HAVADA FAYDA ETMİYOR'

Sıcaktan korunmak için bol bol su içtiğini söyleyen Kardelen Kantarcı (18) ise "Klimalar bile bu havada fayda etmiyor. Kendimizi korumak için evden dışarı çıkmamaya ve soğuk içecekler tüketmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Emekli Teyfik Öner (53) ise önemli bir işi için dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirterek "10 dakikalık yolu 1 saatte yürüdüm. Yorulunca parkta oturdum. Nem oranı çok yüksek" dedi.

Atatürk Parkı içinde bulunan güvercinler de sıcak havada süs havuzuna girdi. Onlarca güvercinin havuzdaki anları ilgiyle izlendi.

Kaynak: DHA

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