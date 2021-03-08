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Adana’da tüyler ürperten olay: Yol kenarında ceset bulundu

08.03.2021 07:06 | Son Güncelleme:
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Adana’da tüyler ürperten olay: Yol kenarında ceset bulundu

Adana’da devriye gezen polis ekipleri yol kenarında 30 yaşlarında erkek cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş yolunda devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi buldu. Bunun üzerine polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ceset üzerinde yaptığı arama kimlik bulamadı. İsmi öğrenilemeyen 30’lu yaşlardaki erkek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsisinin ardından şahsın kesin ölüm nedeni belirlenecek.

(İHA)

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