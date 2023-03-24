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  4. Adana'daki 'ekmek satma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Adana'daki 'ekmek satma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

24.03.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, bir market sahibi ile seyyar olarak ekmek satan bir kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine kurşun yağdırması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Adana'daki 'ekmek satma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Adana'daki olay saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi, Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet T., iddiaya göre, mahallede seyyar olarak ekmek sattığı gerekçesiyle evinin yakınındaki market sahibi Zübeyir A. ile saat 15.00 sıralarında kavga etti.

BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Çevredekilerin araya girmesiyle iki taraflar ayrılırken, Mehmet T., akşam saatlerinde kayınbiraderi Mahmut T.'yi da yanına alıp, Zübeyir A.'nın iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tabancalarla ateş açması sonucu Mahmut T. ve Zübeyir A., yaralandı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mahmut T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Zübeyir A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet T.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. (DHA)

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