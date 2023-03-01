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  4. Nişanlı çiftin katilinin kim olduğu ortaya çıktı! Herkes dehşete düştü

Nişanlı çiftin katilinin kim olduğu ortaya çıktı! Herkes dehşete düştü

01.03.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yaşanan olay kan dondurdu. İddiaya göre, nişanlı Zülfiye Dopoğlu (24) ve Abdülsamet Kocaman (27) çifti dün ormanlık alanda kafasından vuruldu. Abdülsamet Kocaman, olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Zülfiye Dopoğlu ise bugün hayatını kaybetti. Cinayeti ise genç kadının babası M.D.'nin işlediği ortaya çıktı. M.D. polis tarafından yakalandı.

Nişanlı çiftin katilinin kim olduğu ortaya çıktı! Herkes dehşete düştü

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlar başlarından vurulmuş bir erkek ile bir kadını görerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yaralı kadının Zülfiye Dopoğlu (24), ölen erkeğin de Abdülsamet Kocaman (27) olduğunu belirledi.

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POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Adana polisi olayla bağlantılı şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada öldürülen kadın ve erkeğin nişanlı olduğu belirlendi. Polis olay yerine geliş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi.

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HAYATINI KAYBEDEN KIZIN BABASINA AİT ÇIKTI!

Yapılan incelemede bir otomobilin hızla gittiği tespit edildi. Polis otomobilin hızlı gitmesinden şüphelenerek aracın sahibini tespit etti. Otomobil, hayatını kaybeden kızın babası M.D.'ye (49) ait çıktı.

CİNAYETİ İŞLEME NEDENİYLE İLGİLİ ÇARPICI 'İDDİA'...

Polis, şüpheli babayı Sarıçam ilçesindeki evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Genç kadının iki gün önce evden nişanlısına kaçtığı, babanın da bu yüzden cinayeti işlediği ileri sürüldü.

Şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (İHA)

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cinayet Adana

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