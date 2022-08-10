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Adana'daki rehin alma olayı bambaşka çıktı! 'Yasak aşk' iddiası: İlişkimiz duyulunca...

10.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir kişi, girdiği dükkanda iki kayınbiraderin silahla vurarak birinin eşini rehin almıştı. Olayla ilgili yeni yaşanan gelişmede Abdullah İçme, sorgusunda kayınbiraderinin eşiyle ilişki yaşadığını söyledi. Özge T. ise bu iddiayı yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu iddia etti.

Adana Seyhan'da meydana gelen olayda Abdullah İçme, gittiği dükkanda çıkan tartışma sonucunda kayınbiradeleri Sercan T. ile Serkan T.'yi silahla vurup daha sonra Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi rehin almıştı. Polise teslim olan İçme sorgusunda Özge T. ile yasak aşk yaşadığını öne sürdü. İçme, ilişki yaşadıklarının duyulması üzerine Özge'ye zarar geleceğini düşünerek rehin aldığını söylerken Özge T. ise bu iddiayı yalanladı.

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KAYINBİRADERLERİNİ VURUP ÖZGE'Yİ REHİN ALDI

Edinilen bilgiye göre, olay, 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah İçme (36), kayınbiraderi Sercan T.'nin (36) tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle dükkana giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi (25) bacaklarından vurdu. Daha sonra saldırgan, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi (32) rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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İÇME'YE SALDIRMAK İSTEDİLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre İçme'yi ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buz dolabına saklanan Ahmet Hac Hamdo (15), polis ekiplerince kurtarıldı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi. Gözaltına alınan İçme, emniyete götürüldü. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.

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YASAK AŞK İDDİASI

Emniyette sorguya alınan İçme'nin, rehin aldığı Özge T. ile arasında yasak aşk yaşadığını öne sürerek ifadesinde, “Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım” dedi. Özge T. ise bu iddiayı yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana yasak aşk
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