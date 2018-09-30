Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle yaptıkları aramalarda çekyatın alt kısmına saklanmış 58 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin, uyuşturucu hap yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve kalıplar ele geçirdi.
Aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek ile 3 kuru sıkı tabanca da bulundu.
Gözaltına alınan V.Ç'nin internetten yayınlanan bir dizinin oyuncusu olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (AA)
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