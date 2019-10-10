HABER

Adana Devlet Tiyatrosu üç oyunla perdelerini açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

Adana Devlet Tiyatrosu üç oyunla perdelerini açacak

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) 2019-2020 sezonunda perdelerini, üç yeni oyunla açacak.

ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cengiz Toraman'ın kaleme aldığı, Halil Akarsu'nun yönettiği "Rüstem Oğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunuyla sezon başlayacak.

İlk gösterimi 15 Ekim Salı günü Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde yapılacak, dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostüm tasarımı Berfin İlhan'a, ışık tasarımı İbrahim Karahan’a, müzikleri Kemal Günüç'e ve koreografisi Lilia Petrova'ya ait oyunda, Murat Aslan, Barış Özkan, Nazlı Köymen, Serdar Şeker, Recep Kekil, Ozan Sargın, Özgür Küçüköner, Gizem Göbenli, Tuğba Sükmen ve Osman Çiçek rol alacak.

Adana Devlet Tiyatrosu'nun ikinci oyunu "Ayrılık" da 17 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de Sabancı Oda Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

Minik tiyatroseverler ise 20 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde Ebru Kara'nın yönettiği, dostluk, çalışmak, sevgi ve aile bağlarını konu alan "Sihirli Keman" oyununu izleyebilecek.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Barış Pınarı Harekatına iş dünyasından destekBarış Pınarı Harekatına iş dünyasından destek
Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin babası ve kardeşinden Barış Pınarı Harekatına destekFırat Kalkanı Harekatı şehidinin babası ve kardeşinden Barış Pınarı Harekatına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.