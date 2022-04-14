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Adana evinde uyuşturucu bulunan Suriyeli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım

14.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde uyuşturucu bulunan Suriyeli Zekhur Hacı Hammut ifadesinde "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana evinde uyuşturucu bulunan Suriyeli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Zekhur Hacı Hammut'un adresine operasyon düzenledi. Hammut gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.

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''TOPLU SATIN ALDIM''

Emniyete götürülen Hammut, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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