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Adana iftar saatleri | Adana'da iftar ve sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

08.04.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye başladı. Adana'da oturan vatandaşlar Adana iftar saatlerini sorguluyor. Peki Adana'da iftar ve sahur kaçta? Adana'da akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte yanıtı...

Adana iftar saatleri | Adana'da iftar ve sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Adana'da oturan vatandaşlar Adana iftar saatlerini merak ediyor. Peki Adana'da iftar ve sahur kaçta? Adana'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

ADANA'DA İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE ADANA İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; ilk imsak 04:36, ilk iftar ise 19:18 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 19:44'te Adana'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Adana imsakiyesi:

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ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: "Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz."

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi ise, günah işlemekle geçer.


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