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Adana Kozan’da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 08:23 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana Kozan’da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kozan ilçesi Bucakköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.29'da meydana geldi.

Yerin 32.66 kilometre derinliğinde olan deprem, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve Osmaniye'de de hissedildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6, merkez üssünü ise ilçenin Çobanpınarı Mahallesi olarak açıkladı.

(DHA)

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