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Adana merkezli 34 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Malatya ve Gaziantep'te biri muvazzaf iki uzman çavuş gözaltına alındı - Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı bulunan iki muvazzafın ise yurt dışı görevinde olduğu belirlendi

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Adana merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Malatya ve Gaziantep'te biri muvazzaf iki uzman çavuş gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Adana merkezli, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik 34 ilde 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan muvazzaf uzman çavuş, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında Malatya'da düzenlenen operasyonda da eski uzman çavuş gözaltına alındı.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı bulunan biri uzman çavuş, diğeri astsubay iki muvazzafın ise yurt dışı görevinde olduğu belirlendi.

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adana asker FETÖ Gaziantep Malatya operasyon

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