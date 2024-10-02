Adana'nın neyi meşhur? Adana'nın meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Antik yerleri ve doğal alanları ile öne çıkan Adana, Akdeniz Bölgesi’nin kültürel değerleriyle meşhur şehirlerindendir. Şehirde bici bici, kebap çeşitleri ve yöresel içecekler denenebilirken; aynı zamanda el yapımı hediyelikler ve Tapan bıçakları gibi Adana’ya özgü ürünler keşfedilebilir. Bu ilde gezintiye çıkan kişilerin Büyük Saat Kulesi, Ulu Cami ve Lavanta Bahçesi gibi turistik noktaları görmeleri mümkündür.

Adana’ya özgü olan ürünler nelerdir?

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan tarihi ve popüler bir il olan Adana’yı ziyaret eden kişiler, bu şehre özgü ürünlerini keşfetmek ister. İlgili yerleşim yerinin kültürel dokusunu ve yerel mutfağını yansıtan birçok hediyelik seçeneği mevcuttur. Bunlar arasında Kazancılar Çarşısı’ndan satın alınabilen yün ve kumaşlar, Karatepe kilimleri, el yapımı gümüş takılar öne çıkar. Kuyumculuk zanaatının da gelişmiş olduğu şehir, Adana burması olarak adlandırılan bilezik çeşidiyle meşhurdur. Bununla birlikte şehirden Adana yemenisi, bakır cezve, çeyiz sandığı, tahta kaşık, Tapan bıçakları gibi ürünler satın alınabilir.

Adana’da yer alan Büyük Saat, Kozan, Eski Bağdat ve Büyük Toptancılar isimli çarşılardan şehri temsil eden hediyeliklere ulaşılabilir. Bununla birlikte il merkezinde yer alan atölyelerin de Adana’ya has olan el işçiliği ürünleri keşfetme imkanı sunduğu bilinir. Yöresel mutfağıyla adından sıkça söz ettiren bu şehirden satın alınabilen hediyelikler arasında gıda ürünleri de yer alır. Bunlar ise şalgam ve narenciye suyu ile cezerye tatlısı olarak belirtilebilir.

Adana’nın meşhur yemekleri hangileridir?

Gastronomik keşiflerin odak noktaları arasında bulunan Adana’nın yöresel mutfağı; şerbetli tatlı, kebap, çorba ve meze çeşitlerini içerir. Farklı baharatların harmanlanmasıyla hazırlanan Adana lezzetleri, şehrin tarihi geçmişini de başarıyla yansıtır. Şehrin kebap gibi ana yemek tariflerinin yoğun olarak kırmızı etten yapıldığı görülür. Sakatat çeşitlerinin sıklıkla tüketildiği bu şehirde, sıcak yaz günlerinde serinlemeyi mümkün kılan ilgi çekici tatlı ve içecek tarifleri de hazırlanır. Adana’nın gastronomi şehirleri arasında sıralanmasını sağlayan yöresel lezzetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Adana kebabı: Kuyruk yağı ve kuzu eti gibi malzemelerle hazırlanan bu tarif acılı olmasıyla öne çıkar. Yaygın olarak lavaşla servis edilen bu kebap çeşidi şehrin favori tariflerindendir.

Kuyruk yağı ve kuzu eti gibi malzemelerle hazırlanan bu tarif acılı olmasıyla öne çıkar. Yaygın olarak lavaşla servis edilen bu kebap çeşidi şehrin favori tariflerindendir. Şırdan: Bu yemek içi temizlenmiş şırdanların baharatlı, kıymalı ve pirinçli bir harçla doldurulması sonucunda tüketime hazır hâle gelir. Meşhur tarifin hem ana öğün hem de sokak lezzeti olarak tüketildiği görülür.

Bu yemek içi temizlenmiş şırdanların baharatlı, kıymalı ve pirinçli bir harçla doldurulması sonucunda tüketime hazır hâle gelir. Meşhur tarifin hem ana öğün hem de sokak lezzeti olarak tüketildiği görülür. Analı kızlı: Bulgur, irili ufaklı köfte parçaları, nohut, salça ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu çorba çeşidi ana yemek gibi tüketilir.

Bulgur, irili ufaklı köfte parçaları, nohut, salça ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu çorba çeşidi ana yemek gibi tüketilir. İşkembe dolması: İşkembelerin kıyma, pirinç, biber salçası gibi malzemelerle yapılan iç harçla doldurulmasıyla hazırlanır.

İşkembelerin kıyma, pirinç, biber salçası gibi malzemelerle yapılan iç harçla doldurulmasıyla hazırlanır. Hayır çorbası: Gerdan eti, suda bekletilen dövme, nohut gibi malzemeleri içeren bu çorba çeşidi özellikle düğünlerde tüketilir.

Gerdan eti, suda bekletilen dövme, nohut gibi malzemeleri içeren bu çorba çeşidi özellikle düğünlerde tüketilir. Sarımsaklı köfte: Bulgur, un, irmik, domates, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanan ve et içermeyen bir köfte çeşididir.

Bulgur, un, irmik, domates, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanan ve et içermeyen bir köfte çeşididir. Şalgam: Acılı veya acısız çeşitleri olan şalgam; Adana’nın ülke genelinde popülerlik kazanan fermente bir içecek tarifidir.

Acılı veya acısız çeşitleri olan şalgam; Adana’nın ülke genelinde popülerlik kazanan fermente bir içecek tarifidir. Narenciye: Sokak tezgahlarında da sıklıkla rastlanan narenciye suyu, şehrin en sevilen lezzetlerindendir.

Sokak tezgahlarında da sıklıkla rastlanan narenciye suyu, şehrin en sevilen lezzetlerindendir. Kaynar: Havlıcan, zencefil, tarçın gibi çeşitli baharatlarla hazırlanan bu yöresel işaretli içecek lohusa şerbeti olarak da bilinir.

Havlıcan, zencefil, tarçın gibi çeşitli baharatlarla hazırlanan bu yöresel işaretli içecek lohusa şerbeti olarak da bilinir. Cezerye tatlısı: Havuç ve şeker gibi temel malzemelerin yanı sıra çeşitli kuru yemişlerle hazırlanan cezerye, şehirden yaygın olarak satın alınan gıda ürünlerindendir.

Havuç ve şeker gibi temel malzemelerin yanı sıra çeşitli kuru yemişlerle hazırlanan cezerye, şehirden yaygın olarak satın alınan gıda ürünlerindendir. Bici bici: Buzun içerisine pudra şekeri ve şerbet eklenen bu tarif, Adana’nın yaz günlerinde sıklıkla tüketilen lezzetlerdendir.

Buzun içerisine pudra şekeri ve şerbet eklenen bu tarif, Adana’nın yaz günlerinde sıklıkla tüketilen lezzetlerdendir. Halka tatlı: İrmik ve un gibi malzemelerle hazırlanan halka şeklindeki hamurun daha sonra soğuk şerbete daldırılmasıyla hazırlanan bir tatlı çeşididir.

İrmik ve un gibi malzemelerle hazırlanan halka şeklindeki hamurun daha sonra soğuk şerbete daldırılmasıyla hazırlanan bir tatlı çeşididir. Acılı ezme: Domates, maydanoz, biber çeşitleri ve baharatlarla hazırlanan bu meze çeşidi özellikle şehre özgü kebapların sunumuna eşlik eder.

Domates, maydanoz, biber çeşitleri ve baharatlarla hazırlanan bu meze çeşidi özellikle şehre özgü kebapların sunumuna eşlik eder. Adana böreği: İç harcında bol miktarda peynir kullanılan bu börek çeşidi, Adana’ya giden kişilerin mutlaka denedikleri lezzetler arasındadır.

Adana’nın popüler ve turistik yerleri nelerdir?

Medeniyetler şehri Adana’da Misis, Şar, Ayaş ve Anavarza antik kentlerinin ziyaret edilmesi mümkündür. Şehrin tarihi yapılarını görmeyi planlayanlara Şahmeran, Anavarza ve Feke kalelerini incelemeleri önerilir. Bu ilde yer alan turistik yapılar arasında Varda, Çatalan ve Gençlik Köprüsü de öne çıkar. Ayrıca Adana’nın uğrak noktalarından biri de Taş Köprü olarak bilinir.

Adana merkezde yer alan Büyük Saat, turistlerin alışveriş turuna çıktığı Tarihi Kazancılar Çarşısı ve şehrin doğal güzelliklerini temsil eden Simir Şelalesi de popüler duraklardandır. Yılan Kale, Ocak Meydanı, Tarihi Roma Köprüsü ve Kurtkulağı Kervansarayı da şehrin antik bölgeleri arasındadır. Adana ziyaretinde şehrin dini, kültürel ve doğal değerlerini temsil eden diğer mekanları da keşfetmek isteyenler ise aşağıdaki önerileri dikkate alabilir: