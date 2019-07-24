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Adana Valiliği'nden sahte içki açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

Adana'da bugüne kadar sahte alkolden 12 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 6 kişinin tedavisinin sürdüğü, olaylarla ilgili 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Adana Valiliği'nden sahte içki açıklaması

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, alkol zehirlenmelerinin büyük çoğunluğunun vatandaşların temin ettiği etil alkol ile kendileri tarafından ürettikleri içkileri tüketmeleri sonucu yaşandığı tespit edildi.

BUGÜNE KADAR 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da alkole bağlı olarak 58 vatandaş çeşitli hastanelere başvurmuş olup bu kişilerden 12’si hayatını kaybetmiş, 40'ı tedavi sonrası taburcu edildi, 6 kişinin ise tedavi süreçleri devam ediyor.
Söz konusu olaylarla ilgili emniyet birimlerince 37 yasal işlem gerçekleştirildi. Bu işlemler sonucunda 11 şahıs tutuklandı, 10 şahıs adli kontrol şartı ile 16 şahıs ise serbest bırakıldı. Adana'da etil alkol satışı yapan 3 şahıs gözaltına alındı, 1 şüpheli firari olarak aranıyor.

İL GENELİNDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

İl genelinde güvenlik birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda 31 bin 210 litre kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan 8 bin 13 litre etil alkol, 3 litre viski aroması, 2 litre anason maddesi, 110 mililitre votka aroması, 30 litre gliserin, 6 adet aktarma şırıngası ve 2 adet alkol yapımında kullanılan derece ölçer ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alkollü içkilerin toplu tüketime sunulduğu işletmelerde resmi kontroller arttırılırken kolluk kuvvetleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Açıklamada, vatandaşların sahte içki üretimi ve her türlü alkolün tehlikeleri konusunda daha bilinçli olması, sahte içki üretimine yönelik tespit edilen her türlü faaliyetin güvenlik birimlerine bildirilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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sahte içki Adana Valiliği

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dalga mı geçiyorsunuz, kim kimi ihbar edecek. Artık her alkol kullanan bu zamlar sayesinde imalatçı oldu.
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