HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

07.07.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana ve Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptığı, KHK ile kapatılan 'Sameder' isimli dernekte faaliyet gösterdiği, örgüt hiyerarşisi içerisinde kod adı kullandığı, mahrem yapı içerisinde bulunan örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, kapatılan Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu öne sürülen ve yakalanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinde adının geçtiği belirlenen 6 kişi tespit edildi.

3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

GÖZALTINA ALINDILAR

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana'da 5, Kahramanmaraş'ta ise bir adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Her iki ilde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan şüphelinin ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente getirileceği bildirildi.

Son Dakika: FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına operasyon! Gözaltılar varSon Dakika: FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladıŞaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktıFelaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne bitmez fetö müş .

En Çok Okunan Haberler

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.