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Adana'da 1 milyon 535 bin 332 seçmen sandığa gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kentte 1 milyon 535 bin 332 seçmen 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için 4 bin 893 sandıkta oy kullanacak

Adana'da, 1 milyon 535 bin 332 seçmen Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Adana'da 1 milyon 535 bin 332 kayıtlı seçmen bulunuyor. Kentte, 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 79 bin 110 arttı.

Adana'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 159 azalışla, 4 bin 893 oldu.

- En fazla seçmen Seyhan'da

Kentte en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Seyhan oldu. Toplam 542 bin 125 seçmenin bulunduğu ilçede bin 627 sandıkta oylar kullanılacak.

Seyhan'ın ardından ikinci sırada 272 bin 364 seçmen ve 843 sandıkla Yüreğir ilçesi, onun ardından da üçüncü sırada 267 bin 788 seçmen ve 798 sandıkla Çukurova geldi.

Saimbeyli ise 47 sandık ve 11 bin 667 seçmen ile en az sandık ve seçmene sahip ilçe oldu.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısıAladağ5512.670Ceyhan385111.432Çukurova798267.788Feke 6513.927İmamoğlu 6920.534Karaisalı 8316.709Karataş7317.546Kozan32293.385Pozantı5515.426Saimbeyli4711.667Sarıçam 357112.333Seyhan1627542.125Tufanbeyli 6113.083Yumurtalık5314.343Yüreğir843272.364

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