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Adana’da 53 ruhsatsız silah ele geçirildi

16.03.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Adana’da 53 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da bir haftada yapılan uygulamada 53 ruhsatsız silah ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Asayiş Ekipleri Amirliği motorize ekipleri, 8-14 Mart tarihleri arasında kent genelinde olayların önüne geçmek için uygulama yaptı.Uygulamada polis ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 558 mermi ve 55 kartuş ele geçirdi.

Adana’da bir haftada yapılan uygulamada 53 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Asayiş Ekipleri Amirliği motorize ekipleri, 8-14 Mart tarihleri arasında kent genelinde olayların önüne geçmek için uygulama yaptı.
Uygulamada polis ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 558 mermi ve 55 kartuş ele geçirdi. Ekipler ayrıca 4 otomobil, 12 motosiklet ve 7 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 328 kişi de yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

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