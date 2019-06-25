HABER

Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, kent genelinde motosikletlere yönelik yaptığı uygulamada 541 sürücüye 496 bin 851 lira idari para cezası kesti.

Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, kent genelinde motosikletlere yönelik yaptığı uygulamada 541 sürücüye 496 bin 851 lira idari para cezası kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte motosiklet kullanımının yaygınlaşması nedeniyle kent genelinde uygulama yaptı. Denetimlerde, 2 bin 23 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 541 sürücüye 496 bin 851 lira para cezası kesildi. 143 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimlerin sürüceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildiAdana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildiAdana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildiAdana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi

PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Balık adamlar denizden kilolarca çöp çıkardıBalık adamlar denizden kilolarca çöp çıkardı
Polis otosu ile otomobil çarpıştı: biri polis 2 hafif yaralıPolis otosu ile otomobil çarpıştı: biri polis 2 hafif yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.