Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Adana'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ''uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama'' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Bohçacı'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Hükümlünün bulunduğu adrese giden ekipler, Bohçacı'yı Bakımyurdu Caddesi'nde yakaladı.
Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bohçacı'yı, 5 Ocak Polis Merkezi'ne teslim etti.
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