Adana'da çiftçilerin malzemelerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı

Adana'da, 5 çiftçiye ait su motoru ile traktör üzerindeki uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde, aynı gün 5 çiftçi polise başvurarak tarımda kullandıkları malzemelerinin çalındığını bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 çiftçiye ait su motoru, birine ait traktör üzerindeki uydu destekli otomatik dümenleme sistemi ve tamir setini çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı araştırmayla zanlıların 18 yaşından küçük M.K. ve E.C. olduğunu belirledi.

Evlerinde gözaltına alınan şüpheli iki çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, çalındıktan sonra satıldığı belirlenen malzemeler bulunup sahiplerine teslim edildi.

