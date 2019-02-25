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Adana'da düğünde kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 21:41 | Son Güncelleme

Kız ve erkek tarafı arasında "çok dans etme" tartışması yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Adana'da düğünde kavga

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir sitedeki düğünde, kız ve erkek tarafı arasında arbede yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Suluca Mahallesi'nde bir sitenin içindeki düğünde kız ve erkek tarafı arasında "çok dans ettikleri" iddiası üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı.

Yaşanan arbedede çok sayıda kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

Kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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adana düğün kavga Sarıçam

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