Adana'da ev yangını

Adana'da bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı evin damında bulunan tek odalı bölmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.
Olayda yaralanan Hüseyin Köklüce, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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