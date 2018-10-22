Adana'da gıda zehirlenmesi şüphesi

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 74 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunun Mersin'in Tarsus ilçesi sınırına yakın bir noktasında bulunan tesiste dağıtılan yemeklerden yiyen bazı işçiler bir süre sonra rahatsızlandı.

Ambulanslarla Tarsus ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan 74 kişi tedavi altına alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 74 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

