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Adana’da güvercin uçururken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

24.01.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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Adana’da evinin damında güvercin uçurduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde meydan geldi.

Adana’da evinin damında güvercin uçurduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Korkmaz (40) evinin damında güvercinlerini uçurduğu sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Yaklaşık 5 el ateş açan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Sırtından aldığı mermi darbeleriyle ağır yaralanan Hüseyin Korkmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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