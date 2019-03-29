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Adana'da hafif ticari araç baraj gölüne düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 04:31 | Son Güncelleme

Seyhan Baraj Gölü'ne düşen hafif ticari araç sürücüsü, çevredekilerce uzatılan hortumla kıyıya çekilerek kurtarıldı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen hafif ticari araç sürücüsü, çevredekiler tarafından uzatılan hortumla kıyıya çekilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan B. idaresindeki 01 P 4222 plakalı hafif ticari araç, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, "Amerikan Adası" olarak adlandırılan bölge içerisinde kontrolden çıkarak Seyhan Nehri Baraj Gölü'ne devrildi.

Sürücü kendi imkanlarıyla aracının açık penceresinden tavana çıktı. Bu sırada kazayı görerek aracın bulunduğu yere giden çevredeki bir iş yerinde çalışan Adil Cengiz diğer vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelene kadar duruma müdahale eden çevredeki vatandaşlar Ramazan B'yi uzattıkları hortum aracılığıyla bulunduğu yerden kıyıya çekti.

Kazadan yara almadan kurtulan Ramazan B, olay yerine gelen ambulansta önlem amaçlı muayene edildi.

Hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.

Sürücüyü bulunduğu yerden kurtaran Adil Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yerinde sandalyede otururken bu arabayı gördüm. Göle uçtuğunu görünce hemen koştum. Sürücü arabanın camından çıkıyordu. Arabada başkasının olup olmadığını sordum. Tek olduğunu söyleyince yanından ayrılıp diğer arkadaşlardan yardım istedim. Hemen iş yerindeki hortumu alarak uzattık. Kıyıya çektik. Bir can kurtardık. Ama burada aynı şekilde çok kaza oluyor. Buraya yetkililerin önlem alması lazım." dedi.

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