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Adana'da iş adamının öldürülmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

İş adamını öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı

Adana'da bir iş adamını öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Musa Zehir, öldürülen iş adamı Ekrem Şenel'in babası Ramazan Şenel ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Musa Zehir, savunmasında, iş adamını olay günü tesadüfen gördüğünü ileri sürerek, "Ekrem'e, 'Benim alacaklar ne olacak?' diye sorunca bana 'Benim Allah'ın kuluna borcum yok, alabiliyorsanız gelin alın.' dedikten sonra aracına bindi, küfür edince kendimi kaybettim. Ruhsatsız silahımı çekip 5-6 kez ateş ettim." dedi.

Öldürülen iş adamının babası Ramazan Şenel de sanıktan şikayetçi olarak olaya ilişkin kamera kayıtlarının bulunduğunu anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Tarım şirketi sahibi Ekrem Şenel (43), geçen yıl 18 Nisan'da avukatının bürosunun bulunduğu merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ne giderek aracını park etmiş, görüştüğü Musa Zehir'in tabancayla ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Musa Zehir hakkında, "Tasarlayarak öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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