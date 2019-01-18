Adana'da başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen kişiler ile bunlarla iş birliği yaptıkları ileri sürülen sürücü kursu yöneticilerine yönelik operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 22 kişi ile bunlarla iş birliği yaptıkları öne sürülen sürücü kurslarında görevli 15 yönetici hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5'i kadın 30 şüpheli gözaltına alındı, 8 sürücü kursu ve çok sayıda adreste arama yapıldı.

Zanlılar, Adana Adlı Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, sınavlara adayların yerine başka kişileri sokarak, okuma yazma bilmeyen 78 kişiye haksız şekilde ehliyet alma hakkı kazandırdıkları iddia edildi.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

